بلدي طبرق يوقف تسجيل المسافرين إلى مصر بسبب “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو لجنة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق إيهاب سيف النصر اليوم الأربعاء، تم إيقاف تسجيل المسافرين إلى مصر بمكتب تسجيل المسافرين ببلدية طبرق اعتباراً من غداً الخميس.

وأضاف سيف النصر أن قرار إيقاف التسجيل جاء بعد إحالة كتاب وزير الداخلية بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية بسبب فيروس كورونا، عن طريق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق.

وتابع عضو اللجنة :”سجلنا قوائم هذا الأسبوع ومنها قائمة غداً الخميس وسيتم إرجاع مبلغ التسجيل لصاحب الاسم بعد أن يسلمنا الإيصال الأصلي”.

يشار إلى أن مكتب تسجيل المسافرين إلى مصر موجود في البلديات الثلاثة طبرق وأمساعد وبئر الأشهب منذ عام 2015 لتسجيل المسافرين عن طريق البر عبر منفذ أمساعد البري.

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