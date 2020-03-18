الزائدي يشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الصحي الليبي ١٠٦

شدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، على ضرورة الالتزام بالقانون الصحي الليبي ١٠٦ الصادر في عام ١٩٧٣ لحماية الشعب الليبي من انتشار وباء كورونا.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “القانون الصحي الليبي ١٠٦ الذي أصدرته ثورة الفاتح ١٩٧٣ من أفضل القوانين الصحية في العالم، لم يعدل لأنه كان شاملا ولم تكن حاجة لذلك، وهو لأكثر من نصف قرن إطار قانوني متطور للتعامل مع كل الأزمات الصحية، المواد الخاصة بمقاومة الأمراض المعدية والأوبية كأنها صيغت اليوم للتعامل مع وباء الكورونا، تحية لمن ساهم في صياغة القانون ولمن وجه به وأصدره، ودعوة للالتزام بنصوصه لحماية الشعب، ورسالة للمزورين الكاذبين الذين حاولوا الترويج بأن ثورة الفاتح لم تكن تغييرا ثوريا حقيقيا وجديا”، بحسب تعبيره.