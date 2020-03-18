الخدمات الطبية بالكفرة: يجب توفير أماكن معزولة للكشف عن المصابين المحتملين بفيروس كورونا بعيدا عن المستشفيات

ليبيا – قال مدير الخدمات الصحية بالبلديات بوزارة الصحة ومسؤول الخدمات الطبية الكفرة اسماعيل العيضة إن التهريب والهجرة غير النظامية في المنطقة الجنوبية مع وجود حدود مفتوحة يشكلان خطرا على المنطقة وعلى عموم البلاد في ظل نقص الامكانيات التي تمر البلاد، مناشدا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات ومتابعة مسالك الهجرة والتهريب المعروفة ومداهمة أوكارهم في مناطق الجنوب.

العيصة أوضح خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″ فيما يتعلق بالإمكانيات في المستشفيات والمجمعات الصحية والقروية في الجنوب المترامي الأطراف أن التنظيم موجود وفق ما تم وضعه من قبل وزارة الصحة لكن المشكلة تبقى في الإمكانيات التي يفتقر لها القطاع الصحي بالجنوب ومع دخول مهاجرين غير قانونيين ربما يكونون حاملين للأمراض تزداد معاناة القائمين على القطاع في الجنوب الذي لن يتمكن من توفير الاحتياجات اللازمة للمواطن.

وأضاف العيضة أن العبء الآن يقع على المواطن في احتواء المرض من خلال العزل المنزلي والاستماع إلى الإرشادات المتوفرة بالخصوص للوقاية من الإصابة، مطالبا بإيجاد أماكن بديلة معزولة للكشف عن مصابين محتملين بعيدا عن المستشفيات التي تشهد ارتياد المراجعين في أقسام طبية مختلفة كي لا ينتشر المرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية