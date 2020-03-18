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السعيدي: مسارات البعثة الأممية الثلاثة للحل في ليبيا ستجمد حالياً خاصة مع انشغال العالم بأزمة كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجس النواب علي السعيدي إن تكليف نائبة رئيس البعثة ستيفاني ويليامز لن يضيف أي جديد للأزمة.

السعيدي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن ويليامز تعرف جيداً أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية في المقام الأول.

وفيما يتعلق باحتمالية انهيار الهدنة أوضح أن الجيش الليبي التزم أمام الرئيس بوتين بالهدنة إلا أن الأزمة تتعلق بالمليشيات الأخرى التي لا ترضخ لأي تعليمات.

أما بشأن استئناف المسارات الثلاثة في ليبيا رأى أن ويليامز غير قادرة على استكمال المسارات الثلاثة وأن كافة المسارات ستجمد في الوقت الراهن خاصة في ظل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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