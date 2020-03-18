طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الجمعة

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية أستمرار تأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية نتيجة وجود منخفض جوي صحراوى جنوب غرب ليبيا.

وأفادت النشرة الجوية أن المنخفض الجوي مصحوب برياح نشطة تكون مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها أحيانا إلى (50)كم/ساعة تسبب فى هبوط الرؤية الافقية.

وبحسب النشرة الجوية فتتاثر مناطق الساحل خاصة الساحل الشرقي برياح شمالية شرقية قوية تسبب فى اضطراب فى حالة البحر وارتفاع الموج على طول الساحل يترواح مابين (0.75-2.50) م.

وتوقعت النشرة أن تتكاثر السحب على مناطق الشمال ووسط ليبيا مع احتمال سقوط امطار متفرقة.

ووفقا للنشرة فتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين (17 – 24 ) مْ ، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب مابين (25 – 32 ) مْ.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الإربعاء الموافق 2020/03/18 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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