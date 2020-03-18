استمرار تعقيم المرافق والمراكز الصحية في أجدابيا

تواصل لجنة الطوارئ التابعة للمجلس التسييري أجدابيا حملة تعقيم المرافق والمراكز الصحية بالمدينة والمناطق المجاورة لها، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وعقمت اللجنة عددا من المرافق والمراكز الصحية بمادة الكحول منها عيادة الدرة، ومركز الدرن، ومركز شهداء 17 فبراير، ومركز الشهيد صالح مذكور الطبي، حسب بيان إدارة الخدمات الصحية بالبلدية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واستهدفت الحملة أيضا مركز شهداء أجدابيا الطبي، ومركز المجاهد عقيلة بوشعله الطبي، ومركز طب وجراحة الفم والأسنان، وستستمر عملية تعقيم المؤسسات الحكومية والحيوية؛ حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

والإثنين الماضي، أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة في أجدابيا حملة تعقيم المؤسسات والمعسكرات والميادين العامة، إذ باشر العاملون في الشركة بتعقيم المؤسسات التعليمية بداية بمكاتب قطاع التعليم في المدينة.

وتشمل الحملة المستشفيات والعيادات العامة والمقرات التابعة للجيش والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، من خلال طاقم من العاملين المجهزين بالإمكانات اللازمة.

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