داخلية الوفاق تنفي فرضها حظرا للتجول بسبب فيروس كورونا

ليبيا – نفت داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الأربعاء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر تجول من الساعة الرابعة مساء إلى السابعة صباحاً، مبينةً بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة، ولم يصدر بشأن هـذا الموضوع أي تعليمات حتي الآن.

داخلية الوفاق دعت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات، تنفيذاً للتعليمات الـصادرة بـشأن الـوقاية مـن فيروس كورونا المستجد .

وشددت الوزارة في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ كافة اتدابير الاحترازية مـن خلال الالتزام بشروط السلامة الصحية والتعليمات الصادرة عـن الجهات الصحية المختصة بالدولة.

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