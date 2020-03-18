ضبط تشكيل عصابي مُسلح يقوم بـسرقة الأغنام في سرت

سرت 18 مارس 2020 (وال) – قام قسم البحث الجنائي سرت بتوجيه حملة أمنية مُكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط تشكيل عصابي مُسلح يقوم بسرقة الأغنام من مزارع المواطنين.

وعقب التحقيق مع الجناة اعترفوا ببيع 70 رأس في زليتن، و22 في مصراتة والباقي تباع للمجازر في المدينة .

ولفت قسم البحث الجنائي – يحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن سرت – أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجناة والعرض على النيابة العامة .

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال السرقة والسطو المسلح وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة وإحكام السيطرة الأمنية وضبط صُناع وحائزي وتجار المواد المُسكرة والمُخدرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال