طبرق توقف تسجيل المسافرين إلى مصر بسبب كورونا

طبرق-العنوان

أعلنت بلدية طبرق، اليوم الأربعاء تسجيل المسافرين إلى مصر بمكتب تسجيل المسافرين بالبلدية اعتباراً من يوم غد الخميس.

وأكد عضو لجنة تسجيل المسافرين بالبلدية إيهاب سيف النصر أن قرار إيقاف التسجيل جاء بعد إحالة كتاب وزير الداخلية بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية بسبب فيروس كورونا، عن طريق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق.

وأضاف سيف النصر “سجلنا قوائم هذا الأسبوع ومنها قائمة غداً الخميس وسيتم إرجاع مبلغ التسجيل لصاحب الاسم بعد أن يسلمنا الإيصال الأصلي”.

الجدير بالذكر أن مكتب تسجيل المسافرين إلى مصر موجود في البلديات الثلاثة طبرق وأمساعد وبئر الأشهب منذ عام 2015 لتسجيل المسافرين عن طريق البر عبر منفذ أمساعد البري.