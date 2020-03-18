ميناء بنغازي يستقبل سفينة محملة بمواد غذائية ومعدات نفطية

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات على متنها 313 حاوية تشمل بضائع وسلع مختلفة منها مواد غذائية وأثاث وملابس ومواد كهربائية ومعدات نفطية وقطع غيار مختلفة ونضائد و193 حاوية سيارات أميركية.

كما رست سفينة أخرى بها 256 حاوية تحوي بضائع مختلفة، حسب بيان الميناء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وكان الميناء استقبل الإثنين الماضي، سفينة نقل الحاويات «نينا أف» التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 333 حاوية محملة بكافة السلع المختلفة، إضافة إلى سفينة أخرى على متنها 618 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

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