بعثة الأمم المتحدة تدعو لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، ووقف نقل المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، وتمكين السلطات المحلية من الاستجابة للتحدي الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وحثت البعثة في بيان لها جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم لمجابهة هذا الوباء، داعية الليبيين إلى توحيد صفوفهم فورا وقبل فوات الأوان، كما اقترحت تطبيق آلية موحدة لمواجهة الوباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات العاملة في ليبيا

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