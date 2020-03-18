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دوريات تفتيشية في تاجوراء لمنع تسلل كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الدوريات الأمنية بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء رفقة جهاز الحرس البلدي أمس الثلاثاء بحملة أمنية تفتيشية داخل بلدية تاجوراء شملت المحال التجارية والمخابز والمقاهي وصالات المناسبات

وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة فايروس كورونا المستجد، متمثلة في جولات أمنية تفتيشية موسعة داخل البلدية، شملت كافة المرافق التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور والتي يمكن من خلالها انتقال الفيروس إلى المواطنين من المقاهي والمختبرات الطبية وصالونات الحلاقة وصالات المناسبات، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية، وتم خلال الحملة إقفال المحلات المخالفة لشروط السلامة العامة بالشمع الأحمر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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