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تغيير ساعات دوام المصارف لمجابهة كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عمم مدير عام جناح الرقابة المصرفية في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء إدريس الأحيمر على المصارف التجارية جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشا رعدوى كورونا والوقاية منها.

وطالب الأحيمر في كتابه الذي وجهه صباح اليوم الأربعاء مديري مصارف الجمهورية، وشمال أفريقيا، و الصحارى، والمديرين العامين لمصارف الأمان، والليبي الإسلامي، والسرايا، والواحة، والمتحد، بأن يكون الدوام من الساعة 9 صباحا حتى منتصف النهار، مشددا على ضرورة العمل بالنظام التناوبي بهدف التقليل من عدد الموظفين مطالبا بتنفيذ القرار والالتزام به دون أي مخالفة إلى حين صدور تعليمات أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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