المستشار صالح يطلع على أوضاع الجالية الليبية في الخارج

اطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أوضاع الجالية الليبية في الخارج، خاصة في الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وزير الخارجية أطلع المستشار صالح على آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان، وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية وجمهورية الصين للاستفادة من تجربة السيطرة على هذه الجائحة واحتوائها، وكيفية المساهمة مع ليبيا في حال وصول المرض إليها، مع مناقشة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع وصول الفيروس إلى البلاد.

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