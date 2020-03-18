ضبط أغذية منتهية الصلاحية في أجدابيا

أعلنت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في مدينة أجدابيا ضبط كميات مختلفة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المحال التجارية بالمدينة.

جاء ذلك خلال عمليات التفتيش التي تنظمها الإدارة، إذ عثرت على كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري، حسب بيان إدارة الدعم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أنه جرى إعدام تلك الأغذية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مطالبا المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي منتج غذائي أو دوائي غير صالح للاستهلاك البشري في المدينة وضواحيها.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة اليوم، حملة موسعة تمكنت من ضبط كميات من الفواكه الفاسدة، حيث حذرت مديرية أمن طرابس من تداول تلك السلع بأسعار مخفضة لجذب المواطنين من أجل شراؤها.

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