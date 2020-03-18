خارجية النواب تدعو لحشد الدعم وتكاتف الجهود لمكافحة كورونا

ناشدت لجنة الخارجية بمجلس النواب جميع الليبيين على اختلاف مناطقهم تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود من أجل الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الوباء في حال وصوله.

وأكدت اللجنة ضرورة وضع خطط للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتسهيل عمل السلطات في جميع أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة التنسيق لتبادل المعلومات الطبية وحشد موارد البلاد ومؤسساتها وتسهيل عودة الليبيين من الخارج.

ودعت الخارجية كافة الدول التي يتواجد بها الليبيون إلى تقديم المساعدة لهم وتسهيل عودتهم، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المنظمات الدولية وحشد الدعم للسلطات الصحية في البلاد.

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