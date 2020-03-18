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القيادة العامة للجيش تعلن إغلاق الحدود

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

القيادة العامة للجيش الوطني تُوعِز بإغلاق كافة الحدود الخاضعة لسيطرتها للحد من وباء كورونا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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