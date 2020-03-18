رش المبيدات الحشرية بمناطق الجفرة

تستعد شركة خدمات النظافة بالجفرة لإطلاق حملة رش المبيدات في كامل مناطق بلدية الجفرة للوقاية من الحشرات والباعوض الناقلة للأمراض والوقاية من تفشي مرض ” حمي الوادي المتصدع ” الذي اكتشفت حالات في بعض المناطق القريبة من بلدية الجفرة.

جاء ذلك في اعقاب الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بمدينة هون بحضور مدراء شركة خدمات النظافة وجهاز الحرس البلدي وشرطة المرور والهلال الاحمر والعمل التطوعي بهون وذلك للتنسيق والتعاون بين جميع الجهات للمحافظة على امن وصحة المواطنين بالبلدية.