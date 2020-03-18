بلدية بنغازي تصدر توضيحا حول الـ 20 مليون دينار الخاصة بنقل وإزالة ركام المباني المتضررة في المدينة

بنغازي-العنوان

أصدرت بلدية بنغازي توضيحا حول تصريحا محافظ مصرف ليبيا المركزي حول صرف مبلغ عشرين مليون دينار مقابل نقل وإزالة ركام المباني المتضررة في البلدية.

وأكدت البلدية أن الإجراءات المالية المتعلقة بالمبلغ تُمثل تعاقدات سابقة خاصة بالإزالة والركام قبل استلام المجلس التسييري لمهام عمله.

وقالت البلدية في توضيحها، “إن رئيس المجلس التسييري للبلدية بمجرد توليه مهام عمله مباشرة قام بإيقاف إجراءات بعض العقود التي لم تصرف قيمتها المالية ومن بينها عقود إزالة الركام، وذلك بناء على تعليما رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المحال بموجب كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي رقم 2/2/11/19 المؤرخ في يناير 2019 بشأن ضرورة مراجعة كافة التعاقدات التي أبرمت في السابق سواء كانت من خلال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي أو بلدية بنغازي، وإلغاء كافة العقود التي يشوبها قصور في الإجراءات أو عدم مطابقتها للائحة العقود الإدارية”.

وأوضحت البلدية بأنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس المجلس التسييري للبلدية تحت رقم 10 لسنة 2019 من مختلف التخصصات؛ وذلك لدراسة كافة التعاقدات والتي من بينها إزالة الركام، مشيرة إلى أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في قيمة بعض العقود.

وأضافت البلدية “بأنه تم مخاطبة جميع الشركات التي أبرمت عقود مع البلدية قبل مباشرة المجلس التسييري لمهام عمله فيما يتعلق بإزالة الركام وعددها 31 شركة بضرورة توقيع محاضر مصالحة يتم بموجبها تخفيض القيمة المالية للعقود بنسبة 50% بما يعادل العمل الفعلي حيث يتم توقيع محاضر مصالحة مع عدد 23 شركة”.

وأوضحت البلدية أن ثمان شركات امتنعت عن توقيع محاضر المصالحة وقام بعضها باللجوء إلى ساحات القضاء؛ للمطالبة بصرف كامل قيمة تلك العقود.

وكان تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري عبر قناة ليبيا الحدث يوم الخميس الماضي، عن صرف مبلغ مالي بقيمة عشرين مليون دينار ليبي مقابل أعمال نقل وإزالة الركام.