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المسماري: مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية تعلن إغلاق الحدود مع 4 دول

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية قررت إغلاق الحدود الليبية مع عدد من دول الجوار، وهي السودان وتشاد والنيجر والجزائر، ابتداء من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر.

وحذرت المجموعة المخالفين، وفق المسماري، بتوقيع أشد العقوبات الصارمة، مضيفة “على الجميع التقيد بهذا القرار الذي يشمل المناطق الادارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، وهي: منطقة مرزق العسكرية، وأوباري غات العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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