القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن إغلاق حدود البلاد الخاضعة لها للتصدي لإنتشار فيروس كورونا

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء إغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها ، مرجعة هذه الخطوة إلى الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحد من إنتشاره.

خطوة القيادة العامة تأتي بعد إعلان مجموع المناطق العسكرية الجنوبية لها إغلاق الحدود الليبية مع دول الجوار السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداءً من اليوم الأربعاء الى حين إشعار آخر .

المناطق العسكرية الجنوبية توعدت في قرارها الذي تلقت المرصد نسخة منه المخالفين بأشد العقوبات الصارمة والرادعة،مطالبةً الجميع التقيد بتنفيذ القرار.

وأوضحت المناطق العسكرية الجنوبية أن قرار إغلاق الحدود مع دول الجوار لا يشمل المناطق الادارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية على النحو التالي:” منطقة مرزق العسكرية ،منطقة أوباري غات العسكرية،منطقة الكفرة العسكرية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية