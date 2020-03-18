معالي وزير الداخلية يصدر تعليماته بفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا

بنغازي 18 مارس 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته بشأن فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية .

وشدد البلاغ وفقا لما ورد في القرار رقم (334) لسنة 2020 ميلادي الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء على كافة الجهات الأمنية الالتزام بما ورد به، وتقديم كشف من يستدعى الأمر استثنائهم لضرورة أعمالهم .

ونبه أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة “467” من قانون العقوبات، والمادة “136” من القانون رقم “106” لسنة 1973 م .(وال – بنغازي)

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