داخلية الوفاق تبحث مع مكافحة الامراض سبل الوقاية من فيروس كورونا

عقد إجتماع بمقر غرفة الطوارئ بهيئة السلامة الوطنية ضم مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومديري الدعم المركزي وأمن المنافذ المكلف ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس قسم متابعة الأداء بمكتب وكيل وزارة الداخلية وأعضاء من المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء فايروس كورونا من خلال التنسيق مع كافة الجهات الصحية ذات الإختصاص بشأن إتخاذ كافة التدابير الصحية وتفعيل غرفة الطوارئ لتلقي كافة البلاغات لضمان إنجاح سير العمل للوقاية من هذا الفايروس

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