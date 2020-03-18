القيادة العامة: ندين قصف الميليشيات للمواقع المدنية.. والرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر

ليبيا – دانت القيادة العامة للقوات المسلحة بأشد العبارات واستنكرت في بيان لها اليوم الأربعاء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس .

القيادة العامة أضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم .

واختتمت قيادة الجيش بيانها قائلةً :” إن القوات المسلحة تقوم برصد هذه الافعال وتوثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً ، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر” .

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