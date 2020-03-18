العباني يدعو البرلمان لجلسة علنية لإنهاء المرحلة الانتقالية

دعا عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، البرلمان الليبي إلى عقد جلسة علنية “لإنهاء المراحل الانتقالية” بما لا يقل عن 120 نائب منقولة على الهواء مباشرة في أسرع وقت ممكن، ودعوة جميع أعضائه لمناقشة عدد من الملفات أبرزها إصدار قرار بوقف إطلاق النار، مع الاستمرار في محاربة الإرهاب، وإعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م، وحل الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وأضاف العباني، أن من ضمن بنود جدول أعمال الجلسة التي يدعو إليها بهدف إنهاء المراحل الانتقالية، مناقشة مسألة اعتبار التشكيلات العسكرية التي لا تبادر بحل نفسها طوعا وتسليم أسلحتها “مليشيات إرهابية”، وإصدار عفو عن العسكريين النظاميين المتغيبون إذا ما التحقوا بوحداتهم العسكرية خلال أسبوعين من تاريخ صدور العفو، وحل الحكومة الليبية، وتكليفها بتسيير الأعمال، إضافة إلى اعتبار الإعلان الدستوري وثيقة دستورية أي أنها دستورا مؤقتا يعمل به حتى صدور الدستور الدائم، وتكليف الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، لتنقيح المسودة وتقديمها لمجلس النواب لطرحها على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تكليفها، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والتي نشأت بموجب القانون رقم1 لسنة 2015م. بتعديل القانون رقم (11) لسنة 2012م. وذلك أثناء الولاية الزمنية لممارسة مجلس النواب للسلطة التشريعية في ليبيا. مؤسسة عسكرية وحيدة وشرعية، وتكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة تكنوقراط تنال الثقة من مجلس النواب لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.

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