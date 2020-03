أخبار ليبيا24 فرضت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الأربعاء حظر التجول في كافة ربوع البلاد ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا. وشدد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف في قراره رقم (334) لسنة 2020 ميلادي بشأن حظر التجول على أن الحظر سيكون حظرًا تامًا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا. […]

