«داخلية الموقتة» تقرر حظر التجول 12 ساعة

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، «حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً».

واستثنى القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهته، أصدر مدير أمن بنـغــازي العميد عادل عبدالعزيز تعليمات عاجله لكافة مراكز الشرطة والأقسام الضبطيه بحظر التجول حظرا تاماً تنفيذا لقرار الوزير الذي يجكل رقم (334) لسنة 2020 ميلادي.

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