بلدية طبرق: دخول المهاجرين غير القانونيين عبر الحدود يهدد الأمن الصحي للبلاد

ليبيا – قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية إن المدينة تعاني من تبعات دخول المهاجرين غير القانونيين عبر الحدود بطرق غير قانونية مما يهدد الأمن الصحي في البلاد في ظل عدم وجود رادع لهم.

الخطايبة خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” أمس الثلاثاء أشار إلى أن البلدية طالبت من الجهات المعنية بوقف عمليات التهريب عبر الحدود إلا أنه ورغم تمركز القوات المسلحة عبر الحدود في 15 موقعا ماتزال سيارات مهربي البشر تنقل مهاجرين قرب من منفذ مساعد حيث دخل أمس 14 شخصا بطريقة غير مشروعة،مؤكدا أن الجهات المعنية في الحكومة الليبية لم تستجب لندائهم.

وأوضح بو الخطابية أن المجلس البلدي الآن يرفع نداءاته من مناشدة إلى استغاثة في ظل رفع حالة الطوارئ في البلاد من مخاطر تفشي فيروس كورونا،مناشدا الجيش الوطني بضرورة التدخل لإيقاف زحف المهاجرين.

ومن جهة أخرى،أشار بو الخطابية إلى أن البلدية اتخذت إجراءات احترازية منذ 19 فبراير الماضي كما يقوم الهلال الأحمر والكشافة بدور تطوعي لنشر الوعي،مبينا أنهم أبلغوا وزارة الصحة بكل ما تحتاج مستشفيات البلدية ومنوها بوجود تنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في المدينة وكذلك مع الوزارات المختصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية