البعثة الأممية تدعو أطراف النزاع لإعلان وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وانضمت إلى الشركاء الدوليين في دعوتهم جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية فضلاً عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا لتمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

البعثة الأممية حثت في بيان لها أمس الثلاثاء جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء.

وأضافت”فيروس كورونا لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، لذا فإننا ندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس”.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في ليبيا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا.

وأكدت على أن أسرة الامم المتحدة في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد.

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