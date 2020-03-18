النجار: نحتاج إلى المساعدة العاجلة لأن المواد التشغيلية لأجهزة الكشف عن فيروس كورونا على وشك النفاد

ليبيا – أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بأن ليبيا تريد الاستفادة من تجربة الصين الرائدة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

النجار وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أمس الثلاثاء أوضح أن الصين لديها تجربة رائدة في عملية القضاء على بؤرة فيروس كورونا التي ظهرت في ووهان ونجحت باقتدار في القضاء عليها.

وأضاف:”الصينيين لديهم كامل الخبرة والاستعداد لمواجهة أي بؤر يتشكل فيها الفيروس مستقبلا ونحن في ليبيا نريد الاستفادة من هذه التجربة التي سترفع من مستويات استعدادنا لمواجهة هذا الفيروس العالمي”.

وعن شكل ونوع المساعدة التي تحتاجها ليبيا من الصين،أجاب:”بكين عرضت المساعدة على الدول التي تواجه صعوبة في مواجهة كوفيد-19، وعلى غرار إيطاليا وإيران وإسبانيا وتلقيها مساعدات صينية قيمة لوقف انتشار بؤر الكورونا لدى هذه الدول،نريد مساعدتنا في بعض الخبرات الصينية والمعدات الطبية خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي،التي صارت منعدمة وجودها لدى مؤسساتنا الصحية”.

وتابع:”كما أن المواد التشغيلية لأجهزة الكشف عن الفيروس صارت محدودة وهي على وشك النفاد خلال الفترة القريبة القادمة”.

وبخصوص الوضع الحالي في ليبيا،أكد النجار بأنه لم تسجل أي حالات بفيروس كورونا وأن المركز يقوم بتحليل نتائج لعدد من المشتبه بإصابتهم لكن كل نتائجها سلبية.

وأشار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن المركز تقع عليه مسؤولية مكافحة الأمراض في ليبيا وكل عمليات التنسيق والفحص تتم عبر المركز بشكل كامل ،مضيفاً:”كل الحالات المشتبه بها في عموم البلاد تقع مسؤولية فحصها تحت أعمال المركز الوطني، وقد أطلقنا اليوم خطة وطنية للاستجابة ومجابهة فيروس كورونا، تتضمن حزمة من القرارات التي يتم تطبيقها وفق المؤشرات القائمة لحركة الفيروس ومدى تأثر القطاعات الحكومية والمصالح الخاصة للمواطنين بأي خطر من الإصابة به، أو حتى خطة لمواجهة تفشيه مستقبلا في ليبيا”.

وعن الطرق التي يتم فيها تشخيص الفيروس والإصابة به،أوضح قائلا:” لدينا بعض الأجهزة المخبرية لفحص أي حالات مشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن حقيقة وضعنا في تراجع ويمكن نفاد هذه المواد التشغيلية للأجهزة في أي وقت لمحدوديتها”.

وحول قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على مواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس في ليبيا،قال:” فنيا نمتلك كوادر تمتلك خبرة في التعامل مع مثل هذه الفيروسات لكن في نفس الوقت نحتاج إلى المساعدة العاجلة لضمان استمرار خلو ليبيا من تسجيل إي إصابة بفيروس كورونا”.

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أشار إلى الحاجة للإستفادة من أخطاء الدول التي تأخرت في عمليات الاستجابة لمواجهة تفشي محتمل لكوفيد- 19، ويمكن في ليبيا الاستفادة من تجارب الدول لتجنب الوقوع في مستويات تفشي للفيروس لا يمكن حصر أضرارها،بحسب وصفه.

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