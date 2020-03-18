بلدي زليتن يبحث مع الموردين والتجار تدابير مكافحة فيروس كورونا

عقد فرع جهاز الحرس البلدي زليتن اليوم الأربعاء بحضور المجلس البلدي اجتماع مع عدد من الموردين والتجار وشركات المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية داخل البلدية .

وناقش الإجتماع عدد من التدابير والإجراءات لدعم جهود مكافحة جائحة فايروس كورونا .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على فتح حساب للجنة مكافحة جائحة كورونا بالبلدية وتحديد أماكن لتجميع التبرعات وتكليف غرفة التجارة والصناعة ومراقبة اقتصاد زليتن بشأن التنسيق مع المصانع والموردين.

كما أكد الحاضرون على وجود احتياط خام لتصنيع الدقيق والطماطم والنظر في توزيع السلع التموينية الأساسية من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتنسيق مع المصانع والموردين و الحفاظ على التسعيرة التي كانت قبل الأزمة و توفير المستلزمات الصحية والنظافة والأدوية.