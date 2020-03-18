الحويج يطلع المستشار صالح على أوضاع الجالية الليبية بالدول التي إنتشر فيها فيروس كورونا

ليبيا – تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج كما استلم إحالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لمشروع القانون.

رئيس مجلس النواب بحث مع وزير الخارجية الحويج وفقاً للموقع الرسمي للمجلس آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون على اعتبار أنه معمول به منذ نحو عشرين عاماً.

وأكد الحويج على أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لطرح المشروع على السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.

كما اطلع وزير الخارجية رئيس مجلس النواب على أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا حيث وضعه في صورة آليات التواصل مع ابناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية وجمهورية الصين للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في حال وصول المرض إليها.

وناقشا الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة منع وصول فايروس كورونا المستجد إلى ليبيا والمستجدات العالمية للوباء إضافة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهدف مجابهة هذا الفيروس المنتشر حديثاً.

كما قام وزير الخارجية بعرض نتائج زياراته لسوريا والمغرب والجزائر على رئيس مجلس النواب و أكد على مدى متانة العلاقات التي تربط ليبيا معها حالياً وبدوره ثمن المستشار صالح دور وزير الخارجية و ما قام به لتأكيد شرعية الحكومة الليبية باعتبارها الجسم الشرعي التنفيذي الوحيد الممنوح الثقه من قبل مجلس النواب.

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