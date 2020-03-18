داخلية الليبية تفرض “حظر التجوّل” لمنع انتشار “كورونا”

العنوان-بنغازي

فرضت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، حظر التجول بشكل تام بدء من الساعة السادسة من مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحا، على أن يتم تطبيق الحظر المفروض بدء من مساء اليوم الأربعاء، كأجراء احترازي في إطار تحديات الدولة الليبية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اصدرته الداخلية الليبية اليوم الأربعاء، استثنت فيه سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار من الحظر المفروض، مشددة على كافة الجهات الالتزام بالقرار، فيما يتم تقديم كشف من يستدعي أمر استثناؤهم لضرورة أعمالهم.

وحذرت الوزارة من يخالف احكام قرار الحظر سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 467 من قانون العقوبات، والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973م.