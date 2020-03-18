الجيش الوطني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لقوات الوفاق

وجهت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تحذيرا شديد اللهجة لقوات الوفاق في بيان صادر عنها اليوم على خلفية استمرار القصف العشوائي على المناطق السكنية داخل العاصمة طرابلس.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب الاعلام بالقيادة العامة “تُدين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأشد العبارات ، وتستنكر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها (قوات الوفاق) من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان “إن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم”.

وأضافت أن القوات المسلحة تقوم برصدها و توثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر”، حسب البيان.

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