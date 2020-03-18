تعليم الوفاق تمنع عودة الطلبة والموظفين بالملحقيات الأكاديمية بالخارج قبل 3 أسابيع

ليبيا – أعلن مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة تعليم الوفاق صالح الغول منع عودة الطلبة والموظفين بالملحقيات الأكاديميةبالخارج إلى ليبيا في الفترة القادمة بما لايقل عن ثلاثة أسابيع.

الغول أوضح في بلاغه الموجه للمحلقين الأكاديمين بالسفارات الليبية في الخارج وأطلعت المرصد على نسخة منه أن منع العودة يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا وبناءَ على تعليمات وزير تعليم الوفاق المفوض محمد عماري زايد وعلى إجتماع الجهات السيادية بالدولة الليبية يوم الـ15 من شهر مارس الجاري.

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