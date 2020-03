أخبار ليبيا24 قال أحد العاملين في وزارة الاتصالات في العاصمة طرابلس محمود الحبيشي اليوم الأربعاء، تم وضعي وكافة العاملين تحت الحجر الصحي بعد ظهور الأعراض لدى أحد العاملين. وأضاف الحبيشي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”أن بعض الزملاء في الهيئة العامة للإتصالات أخبروني أنه تم فحص الحالة المشتبه بها اليوم في مبنى البريد المركزي ووجدت […]

