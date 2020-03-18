السويحلي لـ رئيس الإتحاد الأوروبي : دعوات وقف القتال يجب أن تُوجه للمُعتدي حفتر

ليبيا – ناقش عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي خلال اتصال هاتفي مع سفير الإتحاد الأوروبي ألان بوجيا الجهود المبذولة لإنهاء ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال:” أكدتُ أن دعوات وقف القتال يجب أن تُوجه للمُعتدي حفتر الذي يخرق الهدنة ويقصف الآمنين يوميًا دون مراعاة للظرف الاستثنائي الذي نمر به لمكافحة تفشّي وباء كورونا”.

وإختتم السويحلي منشوره بالقول: “كما شددتُ على حقنا في الدفاع عن طرابلس وكافة مدننا ” حسب تعبيره.

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