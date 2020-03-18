بني وليد تبدأ تعقيم مقراتها الإدارية

بدأت مدينة بني وليد صباح اليوم في إطلاق حملة لتعقيم المقار الإدارية تجنبًا لانتشار مرض الكورونا

وقال رمضان سعيد عضو لجنة المركزية لمكافحة وباء كورونا والمشرف على الحملة ان الحملة انطلقت صباح اليوم وشملت جل المقار الإدارية في المدينة بما فيها المصارف والعيادات والمراكز الصحية والمقار البلدية تجنبا لانتشار مرض الكورونا

وشدد سعيد للأهالي والموظفين بالمقرات الإدارية التعاون مع القائمين على الحملة حفاظًا على سلامة أهالينا في بني وليد

وتاتي هذه الخطوات تنفيدا لقرار عميد بلدية بني وليد بشأن اعلان حالة الطواري بالمدينة