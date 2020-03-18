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القيادة العامة: استهداف المدنيين جريمة وسنلاحق الضالعين قانونيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت القيادة العامة للجيش الوطني اليوم الأربعاء ما وصفته بـ “الأعمال الإرهابية” التي تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للوفاق من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية داخل طرابلس.

وقال بيان القيادة العامة إن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم برصد وتوثيق هذه “الجرائم” وأنها عاقدة العزم على ملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، محذرا من أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشرا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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