القيادة العامة: استهداف المدنيين جريمة وسنلاحق الضالعين قانونيا

أدانت القيادة العامة للجيش الوطني اليوم الأربعاء ما وصفته بـ “الأعمال الإرهابية” التي تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للوفاق من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية داخل طرابلس.

وقال بيان القيادة العامة إن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم برصد وتوثيق هذه “الجرائم” وأنها عاقدة العزم على ملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، محذرا من أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشرا .

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