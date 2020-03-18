العباني يدعو البرلمان لعقد جلسة علنية لإنهاء المرحلة الانتقالية

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب محمد العباني دعوة لمجلس النواب لإنهاء المراحل الإنتقالية، مشيراً إلى أن الشرعية من أهم الأفكار والمفاهيم التي تتناولها المنظومة الفكرية في الحياة الثقافية.

العباني أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إلى أنه على ضوء ما تقدم الاتفاق السياسي الذي فرض مجلس الأمن تطبيقه على الشعب الليبي بالرغم من احتوائه على العديد من المثالب والعيوب والخروقات القانونية فإن تنفيذه إن لم يكن مستحيلاً فهو من الصعوبة بمكان فالحديث عن الشرعية يدفع إلى القول دون التجني على أحد.

ونوّه إلى أن المراحل الإنتقالية والذي محورها المجالس التي إستنفذت شرعيتها بإنتهاء صلاحيتها فقد أصبحت غير صالحة للعب دور سياسي بل أن إستمرار وجودها على الساحة السياسية ولعب دور في المشهد السياسي ستكون له آثاره السلبية حيث أن المتمترسين بها قد أصبح همهم الوحيد البقاء بها أطول وقت ممكن وحصد مزاياها والإلتصاق بمقاعدها حماية لمراكزهم ومصالحهم إمعاناً في مزيد من الفساد وإغراقاً لسفينة الوطن في الوحل.

كما أضاف أنّ حل هذه المجالس وتخليص الملتصقين بمقاعدها عمل لابد من القيام به وفي أسرع وقت ممكن إستجابة لنداء الوطن وأنينه الأمر الذي يدفع إلى التقدم لمجلس النواب خاصة بعد قراراته الشحاعة التي أصدرها يوم 2020/01/04″ قائلين إلى متى تستمر المناكفة حول الشرعية ويزداد الصراع تأججا في ليبيا مما يزيد من فرصة إطالة المراحل الانتقالية وأعباء المعاناة وسطوة المجالس منتهية الشرعية، فهل من سبيل إلى إنهاء هذا الجدل والنظر إلى حالة التردي والانحطاط التي آل إليها حال البلاد ومعاناة العباد؟”.

وإستطرد حديثه:”نعم للشرعية ولا للمغالاة في وقت أصبحت فيه أجهزة السلطة العامة تعمل خارج الشرعية، وسلطة الأمر الواقع تهيمن على القرار وتعمل بدعم دولي بدون رقيب ولا حسيب محلي فهل من رشيد يعيد الأمور إلى نصابها. فهل سيقدم مجلس النواب الذي وُلد ولادة شرعية من رحم انتخابات يوليو سنة 2014م، بموجب القانون رقم (10) لسنة 2014م.على إنهاء مناكفة الشرعية واللغط والصراع الذي يدور حولها وينقذ ما تبقى من أركان البلاد”.

العباني دعا مجلس النواب الموقر لإنهاء المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الوطن والقفز على كل الحواجز التي تعيق جمع شتات الوطن وتهدد وحدنه الترابية والتوجه إلى بناء دولة مدنية قوامها دستور رصين يضمن التداول السلمي على السلطة وتوحيد المؤسسات وتفعيل الجيش.

وحث مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة علنية بما لا يقل عن 120 نائب منقولة على الهواء مباشرة في أسرع وقت ممكن ودعوة جميع أعضائه لمناقشة جدول أعمال معين.

وأوضح أن نقاط جدول الأعمال هي ” إصدار قرار بوقف إطلاق النار، مع الإستمرار في محاربة الإرهاب، إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م، حل الأجسام المنبثقة عن إتفاق الصخيرات، إعتبار التشكيلات العسكرية التي لا تبادر بحل نفسها طوعا، وتسليم أسلحتها مليشيات إرهابية، إصدار عفو عن العسكريين النظاميين المتغيبون إذا ما إلتحقوا بوحداتهم العسكرية خلال أسبوعين من تاريخ صدور العفو، حل الحكومة الليبية وتكليفها بتسيير الأعمال، إعتبار الإعلان الدستوري وثيقة دستورية أي أنها دستورا مؤقتا يعمل به حتى صدور الدستور الدائم، تكليف الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، لتنقيح المسودة وتقديمها لمجلس النواب لطرحها على الإستفتاء الشعبي خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تكليفها”.

ولفت إلى أن يتضمن جدول الأعمال” القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والتي نشأت بموجب القانون رقم1) ) لسنة 2015م. بتعديل القانون رقم (11) لسنة 2012 وذلك أثناء الولاية الزمنية لممارسة مجلس النواب للسلطة التشريعية في ليبيا مؤسسة عسكرية وحيدة وشرعية، تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة تكنوقراط تنال الثقة من مجلس النواب لمدة لا تزيد على تسعة أشهر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية