بلدية طرابلس تطالب «الرئاسي» بإعلان حظر التجول

وجهت بلدية طرابلس، اليوم الأربعاء، طلبا رسميا إلى المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، بإعلان حظر التجول في فترات محدودة، تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت البلدية في خطاب رسمي موجه من العميد عبدالرؤوف بيت المال إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن هذا الطلب «بدافع الحرص على سلامة المواطنين وإستنادا لما يصلنا من أخبار عن سرعة إنتشار وباء كورونا ومدى خطورته على أرواح المواطنين».

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وفي وقت سابق اليوم، قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، «حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً». واستثنى القرار «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار».

وفي حين تتواصل الإجراءات الاحترازية في مختلف أنحاء البلاد، جدد مدير المركز الوطني للأمراض التأكيد على عدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس «كورونا» المستجد.

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