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القيادة العامة تدين قصف الميليشيات للمواقع المدنية…وتتوعد برد قاسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

دانت القيادة العامة للقوات المسلحة بأشد العبارات  في بيان لها اليوم الأربعاء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس .

القيادة العامة أوضحت في بيانها أن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم .

وشددت على أن القوات المسلحة تقوم برصد هذه الافعال وتوثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً ، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر” .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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