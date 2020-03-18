القيادة العامة تدين قصف الميليشيات للمواقع المدنية…وتتوعد برد قاسي

العنوان_بنغازي

دانت القيادة العامة للقوات المسلحة بأشد العبارات في بيان لها اليوم الأربعاء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة من قصفٍ عشوائيّ للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس .

القيادة العامة أوضحت في بيانها أن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم .

وشددت على أن القوات المسلحة تقوم برصد هذه الافعال وتوثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً ، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشر” .