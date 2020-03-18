جلسة حوارية في إجدابيا حول تعزيز مشاركة المرأة في التوعية الانتخابية

عقد قسم التوعية والعلاقات بمكتب الإدارة الانتخابية أجدابيا، جلسة حوارية بعنوان “تعزيز مشاركة المرأة في التوعية الانتخابية”، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والناشطات المدنيات والمهتمات بمجال دعم المرأة.

الجلسة تم خلالها الربط المباشر مع الإدارة العامة للمفوضية بطرابلس ومناقشة عدد من النقاط، من أبرزها دور وحدة دعم المرأة والمهام المنوطة بها، وكيفية الرفع من مستوى وعي المرأة بأهمية المشاركة في الاستحقاقات القادمة، وآلية التنسيق والتواصل بين وحدة دعم المرأة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى البرامج التوعوية والتدريبية التي ستتولى الوحدة تنفيذها خلال العام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا