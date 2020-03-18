الوطني لمكافحة الأمراض: المواد التشغيلية لأجهزة الكشف عن كورونا على وشك النفاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، عدم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا حتى الآن، موضحا أن المركز أجرى تحليل لعدد من المشتبه بإصابتهم، لكن كلها سلبية.

وقال النجار، إن المركز تقع عليه مسؤولية مكافحة الأمراض في ليبيا، وكل عمليات التنسيق والفحص تتم عبر المركز بشكل كامل.

وأضاف “كل الحالات المشتبه بها في عموم البلاد تقع مسؤولية فحصها تحت أعمال المركز الوطني، وأطلقنا خطة وطنية للاستجابة ومجابهة فيروس كورونا، تتضمن حزمة من القرارات التي يتم تطبيقها وفق المؤشرات القائمة لحركة الفيروس ومدى تأثر القطاعات الحكومية والمصالح الخاصة للمواطنين بأي خطر من الإصابة به، أو حتى خطة لمواجهة تفشيه مستقبلا في ليبيا”.

وعن الطرق التي يتم فيها تشخيص الفيروس والإصابة به، قال “لدينا بعض الأجهزة المخبرية لفحص أي حالات مشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن حقيقة وضعنا في تراجع ويمكن نفاد هذه المواد التشغيلية للأجهزة في أي وقت لمحدوديتها”.

وحول قدرة المركز على مواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس، ذكر “فنيا نمتلك كوادر لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الفيروسات، لكن في نفس الوقت نحتاج إلى المساعدة العاجلة لضمان استمرار خلو ليبيا من تسجيل إي إصابة بفيروس كورونا”.

وأكد النجار، على ضرورة الاستفادة من أخطاء الدول التي تأخرت في عمليات الاستجابة لمواجهة تفشي محتمل لكوفيد- 19، ويمكن في ليبيا الاستفادة من تجارب الدول لتجنب الوقوع في مستويات تفشي للفيروس لا يمكن حصر أضرارها، بحسب وصفه.

وأوضح أن ليبيا تريد الاستفادة من تجربة الصين الرائدة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بكين لديها تجربة رائدة في عملية القضاء على بؤرة فيروس كورونا التي ظهرت في ووهان، ونجحت باقتدار في القضاء عليها.

وأضاف النجار: “الصينيون لديهم كامل الخبرة والاستعداد لمواجهة أي بؤر يتشكل فيها الفيروس مستقبلا، ونحن في ليبيا نريد الاستفادة من هذه التجربة التي سترفع من مستويات استعدادنا لمواجهة هذا الفيروس العالمي”.

وعن شكل ونوع المساعدة التي تحتاجها ليبيا من الصين، أجاب “بكين عرضت المساعدة على الدول التي تواجه صعوبة في مواجهة كوفيد- 19، وعلى غرار إيطاليا وإيران وإسبانيا، وتلقيها مساعدات صينية قيمة لوقف انتشار بؤر الكورونا لدى هذه الدول، نريد مساعدتنا في بعض الخبرات الصينية والمعدات الطبية خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي، التي صارت منعدمة وجودها لدى مؤسساتنا الصحية”.

وختم بقوله: “كما أن المواد التشغيلية لأجهزة الكشف عن الفيروس صارت محدودة، وهي على وشك النفاد خلال الفترة القريبة القادمة”.

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