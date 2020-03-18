قوات الجيش : قصف مليشيات الوفاق للمناطق السكنية جريمة حرب

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدان المكتب الإعلامي لقيادة قوات الجيش الوطني، الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات حكومة الوفاق، من قصف عشوائي للمناطق السكنية الآمنة داخل العاصمة طرابلس.

واعتبر الحساب الرسمي، في تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الأعمال المُتمثلة في القصف المتكرر لمساكن المدنيين والمواقع والمُنشآت المدنية تُعد جرائم حرب كبرى لا تسقط بالتقادم.

وأضاف: “القوات المسلحة تقوم برصدها وتوثيقها وستقوم بملاحقة كل المسؤولين عنها جنائياً، كما أن الرد على مصادر القصف سيكون قاسياً ومُباشرا”.

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