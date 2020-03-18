المشير حفتر يأمر وحدات القوات المسلحة بتنفيذ قرار حظر التجول إبتداءً من يوم غد الخميس

ليبيا – أمر القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء وحدات الجيش بتنفيذ قرار حظر التجول الصادر من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

المشير حفتر أمر وحدات الجيش بحسب مكتب إعلام القيادة العامة بتطبيق القرار وفرض الحظر في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المُسلحة ابتداء من من يوم غدٍ الخميس 19 مارس 2020 .

وأوضح القائد العام في ختام بيانه بأن فترة حظر التجول بحسب القرار ستكون من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مبيناً بأن هذا الاجراء يأتي لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا والمُشكلة من قبل القيادة العامة لمواجهة إنتشار وباء كورونا المُستجد

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