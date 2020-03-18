وسط استنكار واسع لعدم خضوعه للحجر الصحي.. باشاغا يتفقد عدد من شوارع وميادين طرابلس

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا ظهر اليوم الاربعاء بجولة تفقدية لمدينة طرابلس شملت ميدان الغزالة وسط العاصمة طرابلس.

وبحسب الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في موقع فيسبوك، تأتي هذه الزيارة عقب الاعلان عن انتشار وباء كورونا في عدد من دول العالم.

وبحسب البيان فقد وزع وزير الداخلية الكمامات الطبية على عدد من سائقي المركبات الالية كخطوة احترازية ضد هذه الجائحة العالمية.

واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين هذه الزيارة بشدة، خاصة بعد عودة الوزير باشاغا من رحلة شملت فرنسا وبريطانيا وهي دول موبؤة بفيروس كورونا، مطالبين بخضوعه للحجر الصحي الاحترازي.

يذكر أن مصدر مُطلع، اكد رفض الوزير فتحي باشاغا، للخضوع للكشف عن فيروس كورونا في مطار معيتيقة، بعد وصوله من فرنسا، يوم الثلاثاء، وهو ما أثار موجة غضب عارمة لهذه التصرفات الغير مبررة.

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