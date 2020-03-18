اعلان حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
18 March, 2020
قرّر القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر ،بفرض حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المُسلحة إبتداءاً من يوم غدٍ الخميس 19 مارس 2020 ، على أن تكون فترة حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ،وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا والمُشكلة من قبل القيادة العامة لمواجهة إنتشار وباء كورونا المُستجد .
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