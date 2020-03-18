دولة رئيس مجلس الوزراء يلتقي لليوم الثاني على التوالي باللجنة النيابية المكلفة ببحث المغالطات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن أداء الحكومة

بنغازي 18 مارس 2020 (وال) – التقى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي باللجنة النيابية المكلفة من قبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بناء على طلب من دولة الرئيس؛ لبحث المغالطات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2018 ميلادي، بحضور مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء الأستاذ صلاح ماضي، ومدير الإدارة المالية برئاسة مجلس الوزراء السيد عبدالرازق الجريبي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء برئاسة مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس .

وتضم اللجنة السادة أعضاء مجلس النواب وهم رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الأستاذ رمضان شمبش، وعضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، وعضو مجلس النواب الأستاذ محمد لفيرس.

وتشكلت هذه اللجنة النيابية بطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء لدراسة الردود الحكومية عن المغالطات التي نشرت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية.

واستمعت اللجنة اليوم الأربعاء، للردود القانونية المالية التي تثبت المغالطات التي وردت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن أداء الحكومة، والتي تم دحضها بالمستندات. (وال – بنغازي)

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