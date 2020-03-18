إجلاء الركاب الليبيين العالقين في مطار القاهرة الدولي

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة اليوم الأربعاء اجلاء الركاب الليبيين العالقين في مطار القاهرة الدولي البالغ عددهم 65 مواطن ومواطنة كانوا في طريقهم إلى تونس جوا، مشيرًا إلى أن السلطات التونسية رفضت استقبالهم.

وأشار القسم القنصلي بالسفارة إلى التواصل مع سلطات مطار القاهرة الدولي، والاتفاق مع شركة نقل بري لنقلهم، منوها إلى «تسفير كل العالقين في المطار برا إلى ليبيا، وتوفير مستلزمات التعقيم الشخصي»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: كيف تعاملت «خارجية الوفاق» مع مشكلة المسافرين العالقين في تونس وتركيا؟

وبات وباء «كورونا» كلمة السر في مشكلة الليبين العالقين في القاهرة علاوة على تونس وتركيا خلال الـ48 ساعة الماضية على خلفية إغلاق تونس لحدودها كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء، أو شروع أعداد من المواطنين المقيمين في تركيا في العودة إلى البلاد خوفا من الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ«جائحة».

وتوقع الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، في تصريحات سابقة، «استقطاع مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ وأحالتها للقنصليات لتقديم المساعدة لليبيين العالقين في بعض الدول إلى حين تمكينهم من العودة لليبيا»،

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا